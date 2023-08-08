08 августа 2023, 13:58
Порядка 180 подъездов отремонтировали в Балашихе с начала года
Более 180 подъездов обновили в Балашихе за семь месяцев. Всего планируют отремонтировать 263 подъезда до конца года.
В обновленных подъездах покрасили перила, отштукатурили стены, заменили окна, освещение и почтовые ящики, отремонтировали козырьки. Жильцы сами выбирали цветовую гамму, оформление входной группы, форму светильников. Они также определили предельную стоимость проведения работ при составлении сметы.
Реклама
Ремонтные работы провели в рамках программы «Мой подъезд».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Балашиха
Реклама
Реклама