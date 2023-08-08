Подмосковье 08 августа 2023, 13:58 Порядка 180 подъездов отремонтировали в Балашихе с начала года Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Более 180 подъездов обновили в Балашихе за семь месяцев. Всего планируют отремонтировать 263 подъезда до конца года.

В обновленных подъездах покрасили перила, отштукатурили стены, заменили окна, освещение и почтовые ящики, отремонтировали козырьки. Жильцы сами выбирали цветовую гамму, оформление входной группы, форму светильников. Они также определили предельную стоимость проведения работ при составлении сметы.

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Ремонтные работы провели в рамках программы «Мой подъезд».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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