Порядка 1,7 тысячи обманутых дольщиков получат компенсации в 2021 году в Подмосковье

В этом году около 1,7 тысячи обманутых дольщиков в Подмосковье получат компенсации вместо достройки своих квартир. Об этом сообщил первый замминистра жилищной политики Московской области Иван Синельников на брифинге в пресс-центре регионального Дома правительства.

Как уточнил Синельников, в этом году у министерства совместно с Фондом защиты прав участников долевого строительства есть прогнозный план — это порядка 117 многоквартирных домов. По 26 МКД наблюдательный совет уже принял решение.

Выплаты компенсаций уже начались, они проводятся достаточно быстро, уточнил замминистра. В прошлом году компенсации получили порядка одной тысячи обманутых дольщиков.

Ранее губернатор Подмосковья сообщал, что закрыть вопрос с обманутыми дольщиками планируется в области к концу 2023 года.