Порядка 165 тысяч учащихся Подмосковья подтвердили право пользования льготной «Стрелкой»

Школьникам и студентам Подмосковья необходимо подтвердить право пользования льготной «Стрелкой» в новом учебном году до 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

По сообщению МТДИ, всем школьникам, студентам и их родителям напомнили о необходимости подтвердить транспортные карты «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности» до 25 августа. Уже порядка 165 тысяч учащихся подтвердили свои транспортные карты.

«Ежегодно перед новым учебным годом во избежание блокировки транспортных карт ″Стрелка учащегося″ и ″Стрелка учащегося сельской местности″ всем школьникам и студентам, проживающим в Подмосковье, необходимо подтверждать право на использование льготного проезда в общественном транспорте региона. В этом году подтвердить свою карту стало легче — достаточно ввести номер СНИЛС на портале госуслуг в разделе подтверждения права на льготу. После чего система автоматически внесет все данные учащегося», — сообщила зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

Подтвердить право льготного проезда учащимся нужно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. На сайте по ключевому слову «Стрелка» необходимо выбрать раздел «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», а в «Подробной информации» указать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации». Срок оказания услуги по-прежнему составляет шесть рабочих дней.

Благодаря картам «Стрелка» школьникам и студентам региона удается значительно экономить на проезде. Первые 35 поездок по карте оплачиваются со скидкой 50%, а начиная с 36-й поездки, скидка составляет 99%.

Ранее стало известно, что льготы и скидки на проезд помогли жителям Подмосковья сэкономить уже порядка двух миллиардов рублей. С 1 января 2022 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на всех областных коммерческих маршрутах действует льготный проезд для отдельных категорий граждан.