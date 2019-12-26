Порядка 1500 мест создали в детсадах Балашихи в 2019 году

Около 1500 новых мест появилось в детских садах Балашихи в 2019 году. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров во время прямого эфира на телеканале «360 Балашиха».

«Задача, которую мы ставили в этом году, помимо строительства новых детских садов — мы занимаемся оптимизацией существующих, выкупаем помещения на первых этажах жилых домов и частные детсады. Всего за год было создано около 1500 мест. Планируем эту работу продолжить», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в 2019 году приступили к строительству детсада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов. Проектируются два новых детских сада в микрорайоне Южный и один на улице Заречной.

Во время прямого эфира глава Балашихи подвел итоги 2019 года. Он ответил на вопросы о развитии экономики, дорожной инфраструктуры, привлечении инвестиций, благоустройстве территорий и другие.