Порядка 150 рабочих мест появится на заводе индийской компании в Ступине

С 12 по 15 ноября в Индии проводилась презентация инвестиционного потенциала Подмосковья. Делегацию региона возглавил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. В ходе визита в Нью-Дели прошла встреча с послом России в Республике Индия Николаем Кудашевым, а также рядом промышленников и предпринимателей столицы Индии.

Как рассказал зампред Вадим Хромов, ключевым мероприятием роуд-шоу в Нью-Дели стала конференция, в которой приняли участие более 80 представители бизнес-кругов азиатской Республики.

«Мы рассказали о существующих мерах поддержки бизнеса и созданных инфраструктурных площадках, это вызвало живой интерес у предпринимателей Индии. Есть большой запрос на сотрудничество сразу в нескольких областях: производстве автокомпонентов, экспорте продукции, развитии малых инновационных предприятий, строительной сфере», — отметил зампред правительства МО Вадим Хромов.

С историей успеха реализации проектов в Московской области выступили президент группы компании «Рус Биофарм» Пуния Сатия Карм и генеральный директор ООО «Флекс Фильмс Рус» Джунаид Кхан.

«Рус Биофарм» в ноябре 2018 года открыла первую линию фармацевтического производства на территории Особой экономической зоны «Дубна», а «Флекс Филмс Рус», которая является дочерней компанией холдинга Uflex Group, возводит в городском округе Ступино завод по производству биоупаковки. Строительство ведется на территории Особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Объем инвестиций превысит 5 млрд рублей, в муниципалитете будет создано около 150 рабочих мест. Подрядная организация полностью подготовила контур здания, работы ведутся внутри производственного комплекса.

«Согласно дорожной карте Uflex Group планировал открыть завод в июне 2020 года, но сейчас работа идет с опережением графика. Думаю, что уже в марте с участием председателя правления Uflex Group Ашоком Чатурведи мы сможем провести торжественное открытие. Данный завод будет выпускать биоразлагаемую гибкую упаковку и перерабатывать вторичное сырье. Около 65-70% продукции будет поставляться клиентам в России и странах СНГ, а 30-35% — на экспорт», — сообщил Вадим Хромов.