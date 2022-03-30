Порядка 150 лифтов заменили в Подмосковье за первый квартал 2022 года

В Подмосковье заменили 150 лифтов с начала года, планируют обновить еще 800, сообщили в МинЖКХ региона. В ходе реализации программы капитального ремонта в 2021 году заменили порядка 1,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах области.

«В первую очередь в программу капитального ремонта включаются те лифты, срок эксплуатации которых достигает 25 лет. В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены — это порядка 12 тысяч лифтов. Рисков по вопросу импортозамещения комплектующих в части замены лифтового оборудования нет», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Все новые лифты — российского и белорусского производства, а практически все комплектующие производят на территории Московского региона (Щербинский лифтовый завод, Евролифтмаш-Лыткарино) и на территории республики Беларусь (МогилевЛифтМаш).

«Новые лифты обладают высоким уровнем класса комфорта. Лифты после капремонта более безопасные, энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за безопасность», — сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов.

Если в подъезде многоквартирного дома кабины парные, то замена устаревшего оборудования производится таким образом, чтобы жители не ощущали дискомфорт — пока рабочие производят монтаж одной кабины, вторая продолжает функционировать.

Ранее глава Московской области заявил, что власти региона поменяли приоритеты и на первое место поставили мнение жителей.