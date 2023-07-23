Подмосковье 23 июля 2023, 06:30 Около 150 спортсменов приняли участие в первом этапе Кубка Сергея Карякина по шахматам в Одинцове Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Первый этап Кубка президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина прошел в парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. В турнире приняли участие около 150 любителей и профессионалов, в том числе и юные жители новых регионов России. Соревнования посвятили Международному дню шахмат.

«Второй раз мы проводим в Одинцово Кубок Сергея Карякина. Большой интерес к турниру любители шахмат проявляют независимо от возраста. Приезжают и взрослые, и дети. Безусловно, для шахматистов главное — сыграть с гроссмейстером», — сказал глава ведомства Дмитрий Абаренов.

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Сергей Карякин провел одновременную игру с 15 юными спортсменами, девять из них — ребята из ДНР. Никите Щербакову единственному удалось закончить партию гроссмейстером вничью. Президент региональной Федерации шахмат отметил, что дети показывают хороший уровень, некоторые в ходе матча оказывали серьезное сопротивление.

«Для детей это возможность получить опыт. В моем детстве у меня не было возможности играть с гроссмейстером. Надеюсь, что этот опыт останется с ними надолго», — поделился Карякин.

Дольше всех в сеансе одновременной игры с Сергеем Карякиным продержался 11-летний Андрей Бетев из Солнечногорска. Школьник увлекается шахматами с шести лет, юный спортсмен регулярно оттачивает навыки в домашних партиях с отцом.

« Сегодня волновался, потому что Сергей Карякин — очень сильный соперник. Я боялся проиграть в самом начале. Но грубейшую ошибку я совершил уже в конце партии, а до этого я играл хорошо», — подчеркнул шахматист.

Ребята из ДНР приехали в Подмосковье в рамках программы «Донецкая смена», которую Карякин организовал совместно с «Школой актуального искусства». Спортсмены остановились в образовательном центре «Вершина» в Красногорском округе.

Зрители партий и посетители парка окунулись в атмосферу спортивных баталий и поиграли в большие шахматы. Желающие смогли сфотографироваться с гроссмейстером и получить автограф.

Второй этап Кубка состоится 13 августа в парке «Елочки» в Домодедове, финальная часть пройдет 3 сентября в усадьбе «Гребнево» в Щелкове. Игры проходят в четырех категориях: мальчики и девочки 2009-2011, 2012-2014 и 2015 года рождения и младше, а также открытые соревнования для всех желающих.

Ранее о начале турнира сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он похвалил юных шахматистов, которые отличились в одновременной партии с Сергеем Карякиным.

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