Подмосковье 29 апреля 2023, 03:30 Порядка 1,5 тысяч жителей Серпухова написали «Диктант Победы»

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Акция «Диктант Победы» прошла в городском округе Серпухов. Тест на знание событий Великой Отечественной войны написали более полутора тысяч жителей административного центра, а также Пущина и Протвина.

Для участников мероприятия подготовили тест с 25 вопросами на знание истории ВОВ, время на прохождение — 45 минут. Знания истории проверил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

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«Мы должны знать свою историю, знать поименно наших героев, а самое главное, никогда не забывать какой ценой нам досталась эта великая победа. И память об этих людях, о наших героях, об этой победе, наша с вами задача, передавать дальше следующим поколениям серпуховичей», — сказал Никитенко.

Участники исторической акции получат дипломы в электронном виде. Победителей «Диктанта Победы» пригласят на парад Победы, который состоится на Красной Площади в Москве 9 мая. Абитуриенты с высокими результатами тестирования получат дополнительные баллы при поступлении в вуз. Всего в этом году «Диктант Победы» прошел более чем на семи тысячах площадках в 85-ти регионах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в экологической акции «Лес Победы» 13 мая.

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