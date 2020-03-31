Порядка 15 тысяч продуктовых наборов выдадут школьникам Балашихи в период карантина

Коробки с крупами, консервами, маслом, печеньем, молоком и другими продуктами ученики будут получать на протяжении всего периода карантина — с 30 марта по 12 апреля. Состав наборов предварительно согласовали с Роспотребнадзором.

Продукты положены ребятам, у которых есть льготы на питание. Это дети из многодетных, малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся под опекой, а также попавшие в трудную жизненную ситуацию. Всего такие наборы передадут ученикам из 49 школ Балашихи.

В тот же день, когда мы получили продуктовые наборы, сразу оповестили каждого из родителей. Подробно рассказали о графике выдачи продуктов и о том, где именно их получить. В нашей школе организовано три пункта выдачи, все расписано по минутам Ольга Филатова директор школы №21 в Балашихе.

В Московской области школьникам, которым положено льготное питание, продуктовые наборы выдадут по поручению губернатора Андрея Воробьева. По его словам, в регионе такие коробки получат 480 тысяч детей. Кроме того, помощь оказывают одиноким пенсионерам.