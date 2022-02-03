Порядка 15 тысяч деревьев и кустарников высадили в Реутове в 2021 году

Около 15 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадили на улицах Реутова в 2021 году. Об этом рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

«В рамках муниципального проекта «Зеленый каркас» продолжаем создание типового озеленения на улицах, в скверах и парках, а также во дворах многоквартирных домов. В 2021 году масштабное озеленение коснулось Центрального городского парка и улицы Октября. Всего на городских субботниках и в ходе планового озеленения за 2021 год мы высадили порядка 15 тысяч деревьев и кустарников», — сказал Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Также в Реутове совместно с градообразующим предприятием «НПО машиностроения»» реализуют проекты в сфере городского благоустройства. В 2021 году по просьбам жителей была реконструирована улица Железнодорожная — от улицы Ашхабадской до входа в парк «Фабричный пруд».

В прошлом году приступили к благоустройству большого сквера за ДК «Мир», здесь проложили новые пешеходные дорожки, обустроили площадки для размещения скамеек и малых архитектурных форм.

В 2022 году в ходе проведения второго этапа реконструкции сквера за ДК «Мир» появятся «сухой» фонтан, навесы из природных материалов, спортплощадка и скейтпарк. Финансирование из бюджета составит 120 миллионов рублей.