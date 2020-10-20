Порядка 15 объектов перепрофилируют в Подмосковье для лечения больных COVID-19

В ФОКе в Люберцах планируется разместить 200 коек, возможно, потом появится дополнительно еще 25. Его переоборудовали в кратчайшие сроки, идут последние приготовления перед открытием.

«Здесь был обычный спортивный зал, были ворота, сейчас 20 реанимационных кроватей и 179 обычных», — говорит представитель подрядной организации Руслан Харламов.

На территории ФОКа сделали 47 специальных боксов для пациентов. Практически в каждом боксе по четыре кровати, у каждого свой светильник, розетка и устройство для кислорода.

Прямо сейчас здесь монтируют специальную раму для дезинфекции машин скорой помощи. Совсем скоро ее уже доделают. Машины будут обрабатываться при каждом выезде с территории госпиталя специальным раствором.

Всего в Подмосковье для больных COVID-19 переоборудуют несколько ФОКов.

«Дополнительные 1560 коек мы создаем на юго-востоке, в том числе в ФОКах. Во-первых, Минспорт очень дисциплинированно освободил все залы, понимание есть. И не просто освободили, но и сделали маршрутизацию по точкам, где люди могут заниматься», — сообщил зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Помимо ФОКа в Люберцах, готовят ФОК «Акрихин» в Старой Купавне, там будет 451 койка. 24 октября он уже будет готов к приему больных, уточнил Хромушин.

К 21 октября закончат переоборудовать ФОК «Ирида» в Подольске. Там разместят 200 коек, включая 18 реанимационных.

К приему больных готовят объекты в Балашихе — психоневрологический диспансер (150 коек), кожно-венерологический диспансер (60 коек, плюс 20 в резерве), поликлиника № 4 (200 коек), филиал № 1 поликлиники в Балашихе (300 коек).