Порядка 14 тысяч подмосковных ТЦ проверили на нарушения

После зимы скорость проверок ТЦ и прилегающих к ним территорий сильно выросла. Работы планируется завершить до 1 июня. Об этом губернатору области Андрею Воробьеву доложил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.

«Мы, как и планировалось, по вашему поручению планируем завершить эту работу до 1 июня. Всего нам нужно проверить 34 тысячи торговых объектов. Из них 20 тысяч уже в работе, а 14 тысяч проверены», — сказал он.

Духин отметил, что облик торговых объектов — это такое же лицо города, как и общественные территории, объекты благоустройства, парки. И жители, по его словам, обращают внимание, если все выглядит неудовлетворительно. Он объяснил Воробьеву, как проводят такую работу в области.

«Первое и главное — невозможно фиксировать такие нарушения без визуального контакта, поэтому это всегда выезд оперативной группы Минсельхозпрода на объект и работа со специальным мобильным приложением, созданным для проверки нарушений. Все это попадает в единую базу данных. Приложение не находится в открытом доступе — его нельзя найти в App Store или Google Play. Оно устанавливается на телефон по прямой внутренней ссылке», — сказал Духин.

После того как нарушение зафиксировано, следующая задача — отследить устранено ли оно в надлежащие сроки. Если нарушение не устранено, то эта информация направляется в Госадмтехнадзор. Заместитель председателя отметил, что это уже крайняя мера, к которой прибегают не так часто.

Источник фото: телеканал «360»

«Легко устранимые нарушения должны быть убраны за сутки. Это незаконные объявления и реклама, неубранная грязь и так далее. Неделя дается на то, чтобы разобраться с безнадзорными животными, повреждениями ступеней, урн, граффити, проблемами с вывесками. Месяц дается на две проблемы: отсутствие пандуса и серьезные повреждения на фасаде», — объяснил Духин.

Минсельхозпроду Подмосковья и Главному управлению государственного административно-технического надзора в регионе поручили проверить все торговые объекты до 1 июня.

Андрей Воробьев отметил, что области нужен универсальный алгоритм, чтобы сетевые и несетевые магазины соответствовали стандартам.

«Я прошу посмотреть правовые и управленческие механизмы. Понятно, что порядок в тех округах, где главы обращают на это внимание, беспокоятся за внешний облик своих городов. А где это пропускают мимо, не уделяя внимание, — там мы видим то, что видим», — сказал губернатор.