Порядка 12 тысяч жителей Богородского округа получат питьевую воду высокого качества к концу 2021 года

В Богородском округе приступили к строительству присоединительного водовода от насосной станции № 9 Восточной системы водоснабжения к поселкам Зеленый, Рыбхоз и деревне Щемилово. Это позволит обеспечить подачу высококачественной питьевой воды около 12 тысячам жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона. Работы проводят в рамках программы губернатора «Чистая вода».

«Необходимость строительства водовода была обусловлена, в первую очередь, обращением местных жителей о чистой воде и высоким содержанием железа в действующих источниках по результатам проведенной проверке воды. С целью улучшения показателей системы водоснабжения, создания перспектив для дальнейшего развития городов было принято решение о строительстве водовода», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Протяженность водовода составит 18693 метра. Сейчас подрядная организация выполняет мероприятия по сварке, прокладке и обратной засыпке трубопровода, монтажу установки горизонтально направленного бурения и шурфовке инженерных сетей.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце текущего года, уточнил Антон Велиховский.