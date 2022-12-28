Подмосковье 28 декабря 2022, 17:33 Порядка 1,2 миллиарда рублей выделили Подмосковью на реализацию культурных проектов

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В 2022 году в Подмосковье продолжилась реализация нацпроекта «Культура». В его рамках Московской области было выделено порядка 1,2 миллиарда рублей для того, чтобы сделать культуру доступнее для всех жителей региона, в том числе и для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах.

За год было реализовано три крупных региональных проекта: «Культурная среда Подмосковья», «Творческие люди Подмосковья» и «Цифровая культура Подмосковья». Кроме того, благодаря нацпроекту капитально отремонтировали дом культуры «Космос» в Сергиевом Посаде, детские школы искусств в Дмитровском и Пушкинском городских округах, а также культурно-досуговый центр «Бронницы».

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В текущем году более 5,5 тысячи специалистов организаций культуры прошли обучение на базе центров повышения квалификации, а 39 лучших работников сельских учреждений получили государственную поддержку. Также 150 детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры и занимающимся в культурно-досуговых учреждениях, получили стипендии.

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Жители Подмосковья за год приняли участие в 100 творческих мероприятиях в сфере художественного образования, а также посетили порядка 30 праздничных и культурно-массовых событий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Жостовскую фабрику в Мытищах и отметил, что народным промыслам в современном мире нужна поддержка, чтобы традиции продолжали существовать.

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