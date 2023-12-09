Подмосковье 09 декабря 2023, 16:04 Порядка 119 тысяч договоров на догазификацию заключили в Подмосковье Пресс-служба Министерства энергетики Московской области

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин принял участие в церемонии подключения к газу нового потребителя в Богородском городском округе. Пользоваться услугой начала многодетная семья на льготных условиях.

В торжественной церемонии подключения также приняли участие депутат Московской областной Думы, председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый и генеральный директор «Мособлгаз» Игорь Баранов.

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«Торжественный пуск газа в дом мы осуществляем не впервые. Фактически такими мероприятиями мы подводим итоги года», — рассказал Игорь Коханый.

Он добавил, что во время процесса подключения специалисты проводят общение с жителями и получают от них обратную связь.

После церемонии пуска газа в домовладение и общения с хозяевами, участники мероприятия провели заседание, в ходе которого подвели итоги газификации за текущий год. Особое внимание уделили льготным категориям граждан и газификации социальных учреждений.

Пресс-служба Министерства энергетики Московской области

«Московская область является лидером по исполнению президентской программы. Если в 2021 году мы стартовали с цифрой 2,8 тысячи населенных пунктов, то сегодня в программу вошло более 3,1 тысячи поселений», — указал Александр Самарин.

Он добавил, что все запланированные работы успешно выполняются. На сегодняшний день число заключенных договоров на догазификацию в Подмосковье достигло отметки в 119 тысяч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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