09 декабря 2023, 16:04
Порядка 119 тысяч договоров на догазификацию заключили в Подмосковье
Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин принял участие в церемонии подключения к газу нового потребителя в Богородском городском округе. Пользоваться услугой начала многодетная семья на льготных условиях.
В торжественной церемонии подключения также приняли участие депутат Московской областной Думы, председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый и генеральный директор «Мособлгаз» Игорь Баранов.
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«Торжественный пуск газа в дом мы осуществляем не впервые. Фактически такими мероприятиями мы подводим итоги года», — рассказал Игорь Коханый.
Он добавил, что во время процесса подключения специалисты проводят общение с жителями и получают от них обратную связь.
После церемонии пуска газа в домовладение и общения с хозяевами, участники мероприятия провели заседание, в ходе которого подвели итоги газификации за текущий год. Особое внимание уделили льготным категориям граждан и газификации социальных учреждений.
«Московская область является лидером по исполнению президентской программы. Если в 2021 году мы стартовали с цифрой 2,8 тысячи населенных пунктов, то сегодня в программу вошло более 3,1 тысячи поселений», — указал Александр Самарин.
Он добавил, что все запланированные работы успешно выполняются. На сегодняшний день число заключенных договоров на догазификацию в Подмосковье достигло отметки в 119 тысяч.
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