Порядка 100 тонн салата собрали в Егорьевске

В Егорьевске убирают салаты. Урожайность этой культуры — 20 тонн с гектара.

«Салат Айсберг — основная культура, она занимает 70% объема салатной продукции. Потом идет процентов 25 салат Романо и около 5% салат Калороссо — красный салат, который мы видим часто в ресторанах», — рассказал генеральный директор ООО «Агрофирма «Отечественный Экопродукт» Александр Чугаев.

Агрофирма «Отечественный экопродукт» начала свою историю в 2014 году. Первой здесь начали возделывать спаржу, а параллельно восстанавливали инфраструктуру. Старые коровники переделывали в ангары и строили теплицы.

Свежую зелен из Егорьевска поставляют в магазины и рестораны Москвы и Подмосковья. От поля до прилавка доставляется всего за несколько часов.

На данный момент собрано уже 100 тонн салатов. Собрать планируют еще как минимум 150 тонн. А в будущем году агрофирма планирует выращивать новую культуру — морковь. Из 70 гектаров посадками заняты только 20, поэтому площади позволяют расширять ассортимент культур.