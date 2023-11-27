Подмосковье 27 ноября 2023, 21:29 Порядка 100 человек поучаствовали в кубке FESCO по вэйци в Красногорске Источник: Мининвест МО

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В Красногорске прошли соревнования «Кубок FESСОпо вэйци. Мост дружбы». В нем поучаствовали около 100 спортсменов из 18 российских регионов и Китая. Победителем стал многократный чемпион России и Европы Илья Шикшин из Казани.

В церемонии открытия турнира выступил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов.

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Второе место занял москвич Александр Муромцев, третье — Вячеслав Каймин из столицы, далее Игорь Бурнаевский из Красногорска и Игорь Немлий из Казани.

«На сегодняшних соревнованиях встретились соперники, но не противники. Это подтверждает и название состязаний — „Мост дружбы“. И этот мост будет проложен дальше, уже запланирован следующий турнир серии. Он пройдет в Казани», — пояснил вице-президент по организационному развитию и внедивизионным активам FESCO Павел Шалит.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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