Подмосковье 22 февраля 2023, 21:06 Порядка 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье

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Комитет по конкурентной политике Московской области разместил в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 10 госзакупок. Они появились на платформах с 13 по 19 февраля.

Так, для медучреждений региона купят ультразвуковые аппараты и расходные материалы для анестезиологии и реанимации. Также в Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ) проведут ремонт, для этих работ сейчас ищут подрядчика.

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В этом году запланировали работы по проектированию и капремонту в стационаре «Орехово-Зуевской областной больницы», во взрослой поликлинике «Ступинской областной клинической больницы» и в стационаре и терапевтическом отделении «Воскресенской областной больницы».

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Также в Дмитрове приведут в порядок здание медколлежда. Там учатся порядка 400 студентов. В Щелкове построят детсад для 240 детей. Победитель конкурса должен будет закончить работы уже в 2025 году.

В Пушкино благоустроят центр города. Там установят скульптуры, обустроят фонтан, территорию озеленят и отремонтируют покрытие. В поселке Новый в Егорьевске запланировали реконструкцию водозаборного узла.

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