Поразить мишень и решить ребусы. Квест «Полицейская академия» впервые провели в Балашихе

В преддверии Дня работника полиции в Балашихе прошел квест для старшеклассников и студентов колледжей. Мероприятие задумали, чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к профессии правоохранителей.

Юношеский квест «Полицейская академия» впервые провели в Балашихе ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Совета депутатов Балашихи, председатель общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Балашихинское» Сергей Яковлев.

Источник фото: телеканал «360»

Квест «Полицейская академия» провели в ледовом дворце «Арена „Балашиха“». В нем приняли участие около 40 человек. Игру организовали сотрудники комплексного молодежного центра «Спутник» при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи и межмуниципального управления МВД России «Балашихинское».

«Этот квест посвящен Дню работника полиции, который отмечается 10 ноября. Мы его проводим впервые. Важно привлечь детей к популяризации работы в органах внутренних дел, потому что мы мало информируем народ о работе в полиции, только по телевизору», — сказал Сергей Яковлев, депутат Совета депутатов Балашихи.

Источник фото: телеканал «360»

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Игра состояла из семи этапов. Команды расшифровывали ребусы, составляли фотороботы, стреляли из детских пистолетов. Также организаторы проверили их физическую подготовку. Но самое интересное — поразить мишень в тире и пробежать в ластах с биноклем.

За выполнением каждого задания следили сотрудники полиции, которые вошли в состав жюри. Победителем стала команда колледжа «Энергия». Возможно, студентам помогли полученные во время учебы знания, ведь они получают образование по специальности «Правовая деятельность».

Победителей и участников квеста члены жюри наградили кубками и подарочными сертификатами на игру в пейнтбол.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы квеста надеются, что в будущем игра «Полицейская академия» станет еще интереснее, а участников будет больше.

День сотрудника органов внутренних дел РФ — профессиональный праздник российской полиции, который отмечают 10 ноября. Его история начинается с 1962 года.