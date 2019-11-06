Поразить мишень и решить ребусы. Квест «Полицейская академия» впервые провели в Балашихе
Юношеский квест «Полицейская академия» впервые провели в Балашихе ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Совета депутатов Балашихи, председатель общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Балашихинское» Сергей Яковлев.
Квест «Полицейская академия» провели в ледовом дворце «Арена „Балашиха“». В нем приняли участие около 40 человек. Игру организовали сотрудники комплексного молодежного центра «Спутник» при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи и межмуниципального управления МВД России «Балашихинское».
«Этот квест посвящен Дню работника полиции, который отмечается 10 ноября. Мы его проводим впервые. Важно привлечь детей к популяризации работы в органах внутренних дел, потому что мы мало информируем народ о работе в полиции, только по телевизору», — сказал Сергей Яковлев, депутат Совета депутатов Балашихи.
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Игра состояла из семи этапов. Команды расшифровывали ребусы, составляли фотороботы, стреляли из детских пистолетов. Также организаторы проверили их физическую подготовку. Но самое интересное — поразить мишень в тире и пробежать в ластах с биноклем.
За выполнением каждого задания следили сотрудники полиции, которые вошли в состав жюри. Победителем стала команда колледжа «Энергия». Возможно, студентам помогли полученные во время учебы знания, ведь они получают образование по специальности «Правовая деятельность».
Победителей и участников квеста члены жюри наградили кубками и подарочными сертификатами на игру в пейнтбол.
Организаторы квеста надеются, что в будущем игра «Полицейская академия» станет еще интереснее, а участников будет больше.
День сотрудника органов внутренних дел РФ — профессиональный праздник российской полиции, который отмечают 10 ноября. Его история начинается с 1962 года.