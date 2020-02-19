Пора опять менять резину. Куда сдать старые покрышки в Подмосковье?

Сезон для переобувки зимних колес на летние в этом году наступит раньше времени. Это уже очевидно. В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа уже ждут автомобилистов со своим старыми колесами. Просто так их выбрасывать нельзя. Мало того, что они разлагаются в земле более 100 лет, так еще и отравляют все вокруг.

Источник фото: телеканал «360»

«Дело в том, что там очень много веществ, которые выделяются в окружающую среду, когда взаимодействуют с водой и с воздухом. То есть это все постепенно происходит, но все эти вещества у нас оказываются в окружающей среде и в нас», — рассказывает руководитель экологического проекта «Секонд лайф» Татьяна Павлова.

Источник фото: телеканал «360»

Безответственно избавляясь от старых покрышек, мы даже не задумываемся, что автоматически наносим огромный вред и себе, и нашим детям.

Источник фото: телеканал «360»

«Наша задача, чтобы все 100 процентов таких отходов, как автомобильные шины, как бытовая техника — электроника, лампы электрические, опасные отходы — такие, как батарейки и так далее, чтоб они все попадали к специализированным переработчикам», — подчеркнул заместитель председателя правительства МО, министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

Источник фото: телеканал «360»

Что делать, когда шины отжили свое? Можно зайти на сайт eko-fond.ru/tire, там вы найдете интерактивную карту бесплатного приема старых покрышек по всей Московской области. Можно позвонить по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-700-35-06, там также ответят на все ваши вопросы.

Источник фото: телеканал «360»

В Наро-Фоминском городском округе можно даже позвонить по всем известному номеру экстренных служб 112 — и там тоже дадут справку. Все проще простого. Гораздо сложнее перестроить в головах людей сознание и убедить, что не надо вредить самим себе. Хотя и в этом позитивные подвижки уже есть. Проект по сдаче и приему шин с трудом, но заработал.

Источник фото: телеканал «360»

«И с детьми приезжают. Вообще, когда мы стали вести такую просветительскую работу, люди стали включаться. Мы за год собрали уже 107 тонн, это результат», — сообщила руководитель экологического проекта «Секонд лайф» Татьяна Павлова.

В Наро-Фоминском городском округе вообще взялись за это дело серьезно. Открыли четыре пункта бесплатного приема, на каждом углу повесили объявления. Шиномонтажи все обклеили призывами сдавать покрышки. Даже посредством ГИБДД людям объясняют, что надо делать со старыми покрышками.

Источник фото: телеканал «360»

«В помещении ГАИ, когда идет период замены шин и народ стоит в очереди, документы меняет, сотрудник ГАИ ему раз листовочку — пожалуйста, вот адрес, телефон. Сдайте, пожалуйста, не разбрасывайте на дороге», — рассказал заместитель главы Наро-Фоминского г. о. Михаил Янковский.