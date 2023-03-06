Подмосковье 06 марта 2023, 15:25 Попытки незаконного сброса строительных отходов пресекли в Красногорске и Одинцове

Читать 360tv в

Инспекторы эконадзора помогли задержать несколько самосвалов, которые пытались незаконно сбросить строительные отходы в Подмосковье. Нарушения выявили в том числе в Одинцове и Красногорске.

«В деревне Чапаевке Одинцовского округа остановлена попытка сброса грунтов и строительных отходов. Сотрудники полиции задержали два самосвала», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Реклама

Похожее нарушение инспекторы пресекли недалеко от Красногорска. В деревне Бузланово тоже был задержан грузовик, который пытался сбросить отходы от строительства.

Реклама

Оба населенных пункта находятся под особым контролем экологов, тем не менее, нарушители не оставляют попыток устроить здесь свалки. В феврале под Чапаевкой уже задерживали три самосвала, а в Бузланове — грузовик и бульдозер.

На прошлой неделе инспекторами эконадзора вынесено 39 постановлений за незаконный сброс мусора в Подмосковье. Сумма штрафов составила 3,7 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».