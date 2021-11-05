Попытки нелегального сброса мусора пресекли в Подмосковье

В Истре и Дмитровском округе были пресечены попытки нелегального сброса мусора. Инспекторы эконадзора задержали семь самосвалов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

В ведомстве уточнили, что инспекторы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы и дальше выявлять нарушения правил обращения с отходами.

«Постоянные рейдовые мероприятия с участием полиции дают эффект. Накануне в Истре пресечена попытка нелегального сброса отходов, полицейские задержали пять самосвалов. Две единицы техники задержаны в Дмитровском округе», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он отметил, что инспекторы смогли пресечь несколько случаев незаконного сжигания отходов в Истре и Балашихе. Разин уточнил, что устройства для сжигания демонтированы нарушителями. В результате полицейские возбудили административные дела.

Также назначена доследственная проверка в отношении организаторов нелегальных свалок.