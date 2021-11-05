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    05 ноября 2021, 10:21

    Попытки нелегального сброса мусора пресекли в Подмосковье

    В Истре и Дмитровском округе были пресечены попытки нелегального сброса мусора

    Анастасия Калинина

    В Истре и Дмитровском округе были пресечены попытки нелегального сброса мусора. Инспекторы эконадзора задержали семь самосвалов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

    Попытки нелегального сброса мусора пресекли в Подмосковье

    В ведомстве уточнили, что инспекторы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы и дальше выявлять нарушения правил обращения с отходами.

    «Постоянные рейдовые мероприятия с участием полиции дают эффект. Накануне в Истре пресечена попытка нелегального сброса отходов, полицейские задержали пять самосвалов. Две единицы техники задержаны в Дмитровском округе», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

    Он отметил, что инспекторы смогли пресечь несколько случаев незаконного сжигания отходов в Истре и Балашихе. Разин уточнил, что устройства для сжигания демонтированы нарушителями. В результате полицейские возбудили административные дела.

    Также назначена доследственная проверка в отношении организаторов нелегальных свалок.