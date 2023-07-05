Подмосковье 05 июля 2023, 10:52 Популяцию диких уток восстановят на озере Круглом под Дмитровом Комитет лесного хозяйства МО

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Специалисты Краснополянского участкового лесничества вместе с сотрудниками Озерецкого охотхозяйства выпустили утят кряквы в озеро Круглое. Предварительно осмотренные ветеринаром птенцы помогут восстановить популяцию диких птиц.

Озеро Круглое хорошо подходит для жизни и взросления птенцов: здесь нет хищников, представляющих опасность птицам. Время года тоже благоприятствует для комфортного развития утят.

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«Мы очень рады, что принимаем участие в восстановлении популяции диких уток. Надеемся, что птенцам понравится новый дом и они обзаведутся здесь потомством», — отметила инспектор по охране леса Краснополянского участкового лесничества Ольга Картавова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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