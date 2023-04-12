Подмосковье 12 апреля 2023, 17:53 Популяция охотничьих видов животных увеличилась в Подмосковье за год Фото Михаила Семенова

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Итоги зимнего учета животных охотничьих видов подвели в Подмосковье. По результатам губернатор утверждает квоты и лимиты добычи. В Минэкологии рассказали, что популяция копытных увеличилась.

Глава Минэкологии Тихон Фирсов рассказал, что поголовье косуль увеличилось с 5252 до 6059 особей.

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«Численность лосей выросла на 380 особей, сейчас их насчитывается 14542. Более чем на 300 особей, до 2645 животных, возросло стадо благородного оленя, число пятнистых оленей осталось на прежнем уровне — 2286», — добавил он.

Министр рассказал, что снизилось только поголовье кабана, что стало результатом регулирования его численности. Эту работу проводили из-за риска распространения африканской чумы свиней.

«Я хочу поблагодарить инспекторов госохотнадзора, сотрудников охотхозяйств, ведь именно благодаря их работе численность охотничьих видов в регионе год от года возрастает. Зимняя подкормка животных, комплекс ветеринарных мероприятий, строгий надзор за соблюдением правил охоты, профилактика правонарушений — все это стало залогом сохранения и приумножения охотничьих ресурсов», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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