Подмосковье 21 июля 2023, 16:41 Популяция непарного шелкопряда сократилась в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Лет бабочек непарного шелкопряда наблюдается в Егорьевском, Луховицком и Шатурском округах, где весь май и июнь вредители объедали деревья в лесу и на дачных участках. Сейчас поврежденные гусеницами растения начали восстанавливать листья.

«В эпидемии непарного шелкопряда наметился переломный момент: от вспышки — к сокращению численности насекомых. Это произошло под воздействием целого ряда факторов», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сейчас в Подмосковье стало больше энтомофагов, которые активно поедают гусениц шелкопряда. К тому же численность насекомых сократилась из-за обработки пораженных участков бактериальным биологическим препаратом. Бабочками вредителя питаются скворцы, синицы, дятлы, зяблики, соловьи и воробьи.

Оценить угрозу эпидемии непарного шелкопряда на следующий год можно будет через два-три месяца, после учета яйцекладок. Тогда будут приниматься решения о дальнейшей борьбе с вредителем.

В этом году для локализации очагов вредных организмов обработали свыше 10 тысяч гектаров леса. Эффективность действия используемого препарата составила 93%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.