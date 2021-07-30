Популярный пруд очистили от мусора в Домодедове

В микрорайоне Белые Столбы Домодедова завершили очистку популярного у местных жителей водоема. Недавно рабочие освободили подходы к воде, собрали мусор и достали из воды топляк.

Работы на водоеме в Домодедове провели в рамках программы «100 прудов и озер Подмосковья». Без участия активных жителей не обошлось — именно они проголосовали за инициативу на портале «Добродел».

«Этот водоем пользуется спросом, он победил на голосовании на портале „Добродел“, и мы включили его в государственную программу для очистки», — рассказал Федор Миронов, начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово.

Тем временем администрация округа подала заявку на очистку еще четырех водоемов округа.