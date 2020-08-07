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    07 августа 2020, 19:28

    Популярный блогер выбрала для родов перинатальный центр Наро-Фоминска. В одном месте — йога, медитации и салон красоты

    Анастасия Аброськина , Людмила Александрова

    Известный в сети Instаgrаm блогер Анастасия Алборова выбрала для родов подмосковный Наро-Фоминск. Здесь она станет мамой уже в третий раз. Девушка ждет сына в перинатальном центре, где помогают заниматься йогой, рисовать на песке и медитировать.
    Популярный блогер выбрала для родов перинатальный центр Наро-Фоминска. В одном месте — йога, медитации и салон красоты | Изображение 1

    Сейчас в Instаgrаm-аккаунте Насти @alborovaas почти 800 тысяч подписчиков. Они готовы чуть ли не в прямом эфире наблюдать за родами, и девушка ежедневно делится новостями из роддома от первого лица.

    Здесь всем будущим мамам доступны йога, сеансы психолога, а еще есть собственный салон красоты.

    На зарядку ходила, занятия йогой и на фитболе, танцы. С психологом занималась уже несколько раз. И все же непривычно для государственного [учреждения]

    Анастасия Алборова.

    Именно поэтому, уверена девушка, рожать в Наро-Фоминск едут из столицы и других регионов. Бесплатных мест хватает, а цены на платные услуги ниже московских в разы.

    Главврач перинатального центра Людмила Кещьян рассказала, что главное в их подходе.

    Все вместе создаем альтернативу больничной койки. Мы хотим, чтобы беременная девушка не чувствовала себя как в больнице. Она чувствует себя вне отрыва от общества

    Людмила Кещьян.
    Популярный блогер выбрала для родов перинатальный центр Наро-Фоминска. В одном месте — йога, медитации и салон красоты | Изображение 2

    Позади у Насти 40 недель, а впереди — целая новая жизнь. Дома маму с малышом ждут муж и дочки-близнецы.

    Новости SMI.FM