Известный в сети Instаgrаm блогер Анастасия Алборова выбрала для родов подмосковный Наро-Фоминск. Здесь она станет мамой уже в третий раз. Девушка ждет сына в перинатальном центре, где помогают заниматься йогой, рисовать на песке и медитировать.

Сейчас в Instаgrаm-аккаунте Насти @alborovaas почти 800 тысяч подписчиков. Они готовы чуть ли не в прямом эфире наблюдать за родами, и девушка ежедневно делится новостями из роддома от первого лица.

Здесь всем будущим мамам доступны йога, сеансы психолога, а еще есть собственный салон красоты.

На зарядку ходила, занятия йогой и на фитболе, танцы. С психологом занималась уже несколько раз. И все же непривычно для государственного [учреждения] Анастасия Алборова.

Именно поэтому, уверена девушка, рожать в Наро-Фоминск едут из столицы и других регионов. Бесплатных мест хватает, а цены на платные услуги ниже московских в разы.

Главврач перинатального центра Людмила Кещьян рассказала, что главное в их подходе.

Все вместе создаем альтернативу больничной койки. Мы хотим, чтобы беременная девушка не чувствовала себя как в больнице. Она чувствует себя вне отрыва от общества Людмила Кещьян.

Позади у Насти 40 недель, а впереди — целая новая жизнь. Дома маму с малышом ждут муж и дочки-близнецы.