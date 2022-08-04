Популярные виды спорта с собаками представят на фестивале «Дог-Олимп» в Подмосковье

Всех кинологов и просто любителей собак в Подмосковье ожидает масштабное событие: с 5 по 7 августа пройдет фестиваль соревнований по дрессировке и спорту с собаками «Дог-Олимп». Чемпионаты самого высокого ранга пройдут сразу в семи дисциплинах.

Гости мероприятия увидят такие популярные виды спорта с животными, как танцы с собаками, аджилити и обидиенс, служебные IGP и мондьоринг, а также совсем новые ралли-обидиенс и ноузворк.

Соревноваться в Подмосковье будут порядка 500 спортивных пар, которые приедут в регион со всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Зрители мероприятия смогут познакомиться с несколькими интересными видами спорта с собаками, а также просто хорошо провести время на выходных со своими семьями. Будет и возможность выбрать и приобрести питомца, который больше всего подойдет тому или иному владельцу.

Соревнования будут проходить каждый день с 10 до 17 часов. Мероприятие состоится в конноспортивном центре Maxima Stables, расположенном в деревне Горки Сухаревские, в 30 километрах от Москвы по Дмитровскому шоссе. Вход на состязания будет свободным.

Ранее сообщалось, что традиционный большой гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в Истре с 5 по 7 августа. Его участниками станут фермеры из 50 регионов страны, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.