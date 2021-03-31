Популярные у застройщиков онлайн-услуги дополнили в Подмосковье

В Подмосковье из 29 главных услуг по строительству уже 24 перевели в онлайн. Это часть национального проекта «Цифровизация». Теперь на портале госуслуг уже можно получать заключение о внесении изменений в проект и проверять сметную документацию.

Так, улучшили услугу по экспертизе проектной документации в сфере строительства. Это одна из самых популярных функций — за год к ней обратились 5,5 тысячи раз.

Теперь в рамках услуги можно одновременно оформить заявку еще на два сервиса — экспертное сопровождение и проверку смет. Все это доступно онлайн.

Воспользоваться улучшенными услугами могут юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. Срок их оказания — от 35 рабочих дней.

В 2020 году Московская область стала лидером среди регионов России по масштабу строительства. Онлайн-сервисы помогают оптимизировать процессы стройки и выполнять поставленную губернатором Андреем Воробьевым задачу о досрочной сдаче объектов.