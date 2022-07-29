Популярные пешеходные зоны в Подольске украсят топиарием и сухим фонтаном

Две пешеходные зоны в Подольске кардинально изменятся до конца года. Популярные пешеходные маршруты благоустроят и оснастят камерами видеонаблюдения.

На улице 50 лет ВЛКСМ работы уже практически завершены. В ближайшее время здесь появятся детские игровые площадки с современным прорезиненным покрытием и удобные скамейки. В проекте также предусмотрено создание парковки, устройство велодорожек, оформление тротуаров разноформатной плиткой, а также посадка цветов и газона. Особенным подарком всем жителям Подольска станут топиари парк и сухой фонтан.

Станцию МЦД Подольск и территорию квартала «Зингер» свяжет единый пешеходный маршрут. Скоро здесь установят светофоры, лавочки, урны и цветочницы, а также организуют велосипедные парковки. Безопасность здесь будут обеспечивать более двадцати видеокамер. Длина этого пешеходного маршрута — 1640 метров. На мощение тротуаров уйдет более десяти тысяч квадратных метров плитки. Уже скоро жители смогут оценить преображение территорий.

«Это можно сравнить с переселением из ветхого фонда в новостройку, когда ты прожил всю жизнь в доме, которому 70 — 100 лет. Переселяешься в квартиру, где светлые высокие потолки, замечательная по размерам кухня. И ты испытываешь постоянное чувство комфорта от новой среды обитания. Примерно такие чувства испытывают, я надеюсь, наши горожане», — отметил заместитель главы администрации городского округа Подольск Петр Гапонов.