Популярность водной навигации выросла в Подмосковье

Пассажиры воспользовались речным транспортом Подмосковья 19 тысяч раз за три месяца. Он курсирует по трем маршрутам — по Москве-реке в Лыткарине, по Оке в Коломне и Серпухове. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Водная навигация стала на 5% популярнее в Подмосковье. Самым популярным направлением стало Лыткарино — Андреевское, им воспользовались свыше 10 тысяч пассажиров. Катер «Стриж», который курсирует на маршруте, проходит 800 метров за 5 минут. Он будет работать до 20 ноября.

На теплоходе «Зуша» в Серпухове путешествовали 5,5 тысячи человек. Он проработает до 20 сентября.

В Коломне теплоход «Москва» перевез 3,1 тысячи пассажиров. Он курсирует в выходные и праздничные дни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой дороге, которую строят в Ленинском округе. Она поможет разгрузить МКАД и магистрали.