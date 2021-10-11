Популярность речных маршрутов Коломны и Серпухова выросла в 1,5 раза за год

Сезон работы еще двух речных маршрутов закончился в Подмосковье. Это Бочманово — Притыка и Серпухов — Сады. Ими воспользовались свыше 13,4 тысячи человек. Это в полтора раза больше, чем год назад.

Маршрут Бочманово — Притыка работал в Коломне. С конца весны, когда начался сезон, его выбрали для передвижения более 4,9 тысячи пассажиров.

Маршрутом в Серпухове воспользовались 8,4 тысячи человек. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Чаще всего проезд оплачивали „Стрелкой“ или банковскими картами Минтранс Подмосковья.

До 20 ноября еще будет работать речной маршрут Лыткарино — Андреевское.

Сезон регулярной речной навигации начнется в Подмосковье 1 мая.