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    11 октября 2021, 16:31

    Популярность речных маршрутов Коломны и Серпухова выросла в 1,5 раза за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Сезон работы еще двух речных маршрутов закончился в Подмосковье. Это Бочманово — Притыка и Серпухов — Сады. Ими воспользовались свыше 13,4 тысячи человек. Это в полтора раза больше, чем год назад.

    Популярность речных маршрутов Коломны и Серпухова выросла в 1,5 раза за год | Изображение 1

    Маршрут Бочманово — Притыка работал в Коломне. С конца весны, когда начался сезон, его выбрали для передвижения более 4,9 тысячи пассажиров.

    Маршрутом в Серпухове воспользовались 8,4 тысячи человек. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

    Чаще всего проезд оплачивали „Стрелкой“ или банковскими картами

    Минтранс Подмосковья.

    До 20 ноября еще будет работать речной маршрут Лыткарино — Андреевское.

    Сезон регулярной речной навигации начнется в Подмосковье 1 мая.