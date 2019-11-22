Популярность, доступность и скорость. Специалисты оценили работу МЦД

Не только «Иволга». Пассажиры МЦД могут совершить бесплатную пересадку на метро и МЦК с любого поездаЭксперты оценили первые дни работы МЦД и рассказали об устранении неполадок. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По словам директора по экспертной работе Центра экономики инфраструктуры Максима Фадеева, в первые два дня работы Московских центральных диаметров имели место сбои в системе оплаты.

«Действительно в первые два дня работы Московских диаметров имели место сбои в системе оплаты, однако это стоит связывать со сложностью внедрения новой системы, охватывающей территории Москвы и Московской области, с численностью населения более 20 миллионов человек.

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Понятно, что при запуске подобного грандиозного проекта в начале работы возможны сбои, учитывая, что это новая практика», — сообщил Максим Фадеев.

Эксперт рассказал, что он сам совершил поездку на МЦД.

«На станции „Текстильщики“ не работали турникеты. При этом стоит отметить, что компания ЦППК со своей стороны регистрирует все случаи сбоев, приходящие от пассажиров, и проводит оперативную работу по их устранению. Кроме того, вчера и сегодня в случае, если на станциях отказывала система, пассажиров пускали бесплатно», — отметил Фадеев.

Единственным реальным минусом, по словам директора по экспертной работе Центра экономики инфраструктуры, является лишь то, что многие новые составы — пока шести –или семивагонные, а плотность пассажиров в часы пик действительно высока. Однако эта проблема уже решается путем увеличения составности поездов на маршрутах.

Руководитель центра компетенций Ассоциации Цифровая эра транспорта Digitalagetransport.ru, преподаватель НИУ ВШЭ Александр Сыромятников отметил, что Московские диаметры — неординарный и сложный проект еще 70-х годов прошлого века.

«Его удалось реализовать только сейчас всего за два года благодаря желанию всех участников процесса и четкому пониманию того, что и как делать. В первые два дня мы видим сообщения о наличии сбоев в работе системы оплаты, но стоит учитывать, что система объединяет несколько зон огромной площади с разными тарифами и способами оплаты», — заявил эксперт.

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Теперь в рамках МЦД поезда проходят через весь город, что значительно упрощает дорогу большому количеству людей.

«Данный проект был анонсирован как инновационный, удобный для пассажиров, что вызвало большое желание проехать по МЦД с первого же дня их открытия. Такой наплыв вызвал определенные сбои в системе. Подобный интерес со стороны пассажиров еще раз подтверждает популярность проекта, а имеющиеся накладки лишь вынуждают сделать определенные выводы по итогам сложившейся ситуации», — резюмировал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его мнению, необходимо скорректировать расписание обычных электричек, которые сейчас движутся дольше обычного.

Кроме того, сейчас оператором прикладываются большие усилия к нормализации ситуации. Уже утверждены предложения по запуску дополнительных поездов, а в случае сбоев в системе оплаты пассажиры пропускаются бесплатно.