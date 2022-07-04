Популярность дачных маршрутов выросла в Подмосковье

Дачные маршруты Подмосковья стали популярнее. С начала сезона ими воспользовались более 285 тысяч раз, что на 27% больше, чем за такой же период прошлого года. Всего «Мострансавто» обслуживает 42 маршрута, которые ведут к СНТ и дачным товариществам.

Сезонные маршруты ходят до 680 СНТ Подмосковья, рассказала зампред правительства области Анна Кротова. На каждом из них действуют социальные льготы.

«На всех маршрутах действуют меры социальной поддержки — льготы по социальным картам Московской области и Москвы. Во всех автобусах также обеспечен прием безналичной оплаты проезда по транспортным и банковским картам», — добавила Кротова.

Большинство поездок в Подмосковье совершили по социальным картам. Это более 202 тысяч. Банковскими картами проезд оплатили более 50,7 тысячи раз, а транспортными картами — 27,4 тысячи. Самым востребованным маршрутом оказался № 34K Дмитров — Липино — Канал им. Москвы в Дмитрове. На втором месте — № 10 Автостанция — Юбилейное в Шатуре, а закрыл тройку лидеров маршрут № 51 Орехово-Зуево — Новый Снопок в Орехово-Зуеве.

«Мострансавто» напомнило, что большинство сезонных маршрутов работает с пятницы по воскресенье, их обслуживает 72 автобуса. Ознакомиться с полным списком можно на сайте МТДИ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о решении перевести весь транспорт Подмосковья на безналичный расчет. Автобусы отказались от оплаты наличными с 18 июня.