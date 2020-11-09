Поправки в закон о вывозе строительного мусора подготовят в Подмосковье

Власти Московской области начали работу над поправками в региональное законодательство по вывозу строительного мусора. Этот вопрос в Подмосковье решен не до конца. Отдельное внимание уделят строительству частных жилых домов.

«Нам нужно завершить работу по принятию всех нормативных актов по строительному мусору. Знаю, что это в том числе, как я понимаю, и федеральное регулирование. Мы над этим тоже работаем», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что строительный мусор необходимо утилизировать в обязательном порядке. Это касается и индивидуального жилищного строительства.

Воробьев поручил ответственным через месяц подготовить доклад региональных операторов и показать белые пятна в отношении свалок в Московской области, чтобы определиться, какие населенные пункты, коттеджные поселки, СНТ и предприятия до сих пор не заключили договоры.

«Докладывать будут региональные операторы. Каждый — по своему направлению, по своей территории. Нам очень важно понять, насколько интенсивно ведется эта работа», — добавил губернатор.

Накануне полиция и экологи поймали машины с мусором, которые пытались вывезти отходы на незаконную свалку в Дмитровском округе. Грузовики попали в объективы фотоловушек. Правоохранительные органы составили административные протоколы.