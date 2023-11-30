Подмосковье 30 ноября 2023, 14:03 Поправки Мособлдумы к законопроекту о народных промыслах учли в Госдуме Пресс-служба министерства культуры Московской области

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Поправки Мособлдумы к проекту федерального закона о народных художественных промыслах приняли в Госдуме во втором чтении. Они направлены на расширение перечная участников этой деятельности и уточнение направлений государственной поддержки.

Как рассказали в Мособлдуме, законопроект направлен на формирование системы народных художественных промыслов и расширение перечня участников. По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, предложенные подмосковным парламентом поправки также учли.

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«Одной из задач государственной культурной политики является эффективное использование уникального российского культурного наследия. Так, принято наше предложение дополнить законопроект положением о создании условий для просветительской деятельности в целях духовно-нравственного воспитания граждан и поддержки народных художественных промыслов и ремёсел», — сказала она.

Кроме того, Госдума поддержала поправки Мособлдумы о сохранении права региональных органов власти поддерживать организации народных художественных промыслов.

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