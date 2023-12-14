Подмосковье 14 декабря 2023, 13:00 Попавшую в реанимацию из-за простуды девочку спасли в больнице Сергиева Посада Пресс-служба Минздрава МО

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Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли жизнь 11-летней девочки. У нее наблюдались желтушность кожи и повышенная температура.

После исследований выяснилось, что у юной пациентки низкие гемоглобин, эритроциты и тромбоциты, а желчный пигмент билирубин повышен. Ей диагностировали анемию, тромбоцитопению и гипербилирубинемия в острой стадии.

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По словам заведующей педиатрическим отделением медучреждения Любови Васильевой, тромбоцитопения — это состояние с низким количеством тромбоцитов. Они участвуют в процессе свертываемости крови, из-за чего появился риск неостанавливаемых кровотечений.

«После переливания компонентов крови состояние пациентки начало улучшаться, однако уровень тромбоцитов оставался низким. С учетом проведенных обследований и консультаций у ребенка была выявлена иммунная форма гемолитической анемии. После суток в реанимации девочка была переведена в детское отделение», — сообщила Васильева.

По ее словам, ребенка дополнительно консультировал врач из Одинцовской больницы. Он помог выстроить стратегию восстановления организма. Подобное состояние может спровоцировать вирусная инфекция, заявили медики.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее выписали. Врачи напомнили, что при первых признаках простуды следует обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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