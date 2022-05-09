Попавшие в подмосковную семью девочки-сироты из Донбасса впервые отметили День Победы

Памятник Героям Панфиловцам около легендарного разъезда Дубосеково в Подмосковье в День Победы становится местом притяжения многих жителей. Именно в этом месте советские солдаты в ноябре 1941 года встали на защиту Москвы от колонны немецких танков. Сюда Лидия и Юрий, многодетная семья из Волоколамска, привезла четырех новых дочек, эвакуированных из Донбасса.

Воспитанием приемных детей пара занимается уже много лет. Восемь из воспитанников уже выросли и живут отдельно.

К оставшимся пяти братьям и сестрам присоединились еще четыре девочки, прибывшие из Донбасса. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева семьи Подмосковья берут под свою опеку увезенных от бомбежек детей.

Мирная и спокойная жизнь девочек впечатлила. Оказывается, что все может быть по-другому. Самая старшая уже готовится к поступлению в техникум, чтобы стать ветеринаром. Средняя девочка начала учиться в Кашинской школе, а две самые младшие девочки пока только готовятся к получению будущих знаний.

Одна из новых дочек призналась новой маме, что раньше она никогда не праздновала День Победы. Но сам праздник ей очень понравился. Эвакуированные из Донбасса девочки всем пожелали самого главного — мира, а также поздравили всех ветеранов и поблагодарили за свое спокойное будущее.