Подмосковье 12 декабря 2023, 17:48 Попавшего под машину 78-летнего мужчину спасли в больнице Люберец Через четыре прокола в переломанную кость голени установили специальную титановую конструкцию / Наталья Лымарь

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Водитель грузового автомобиля сбил и переехал 78-летнего мужчину в Люберцах в конце ноября. С тяжелым переломом и множественными ушибами пострадавшего доставили в Люберецкую областную больницу, где врачи фактически заново собрали пациенту раздробленную ногу.

Наталья Лымарь

После травмы у пациента обострились хронические заболевания, поэтому понадобилось время на подготовку к операции. Наконец, через четыре прокола в переломанную кость голени установили специальную титановую конструкцию, которая позволит мужчине ходить, не дожидаясь полного заживления перелома.

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«Операция прошла нормально. С завтрашнего дня начнем активизировать пациента при помощи костылей. Надеемся, что в ближайшие дни сможем выписать его на амбулаторное лечение», — отметил заведующий отделением травматологии Люберецкой областной больницы Алексей Пронин.

Наталья Лымарь

Сегодня Владимир Свечников — так зовут пострадавшего пенсионера — уже может садиться на постели и двигать прооперированной ногой.

«Настолько я уверен был, что по безопасному месту иду, а тут как метеорит упал на голову. Это было неожиданно, тем более, что до тротуара оставалось пять метров», — вспоминает момент ДТП пострадавший.

Наталья Лымарь

Владимир Свечников долгое время работал инженером в Федеральном ядерном центре, стал кандидатом наук. Сейчас на пенсии.

Врачи говорят, что реабилитация займет от трех до пяти месяцев. Мужчине предстоит заново учиться ходить.

В Подмосковье в 2024 году откроют еще 22 медицинских объекта. Об этом сообщили на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.