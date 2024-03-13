Подмосковье 13 марта 2024, 10:14 Попавшего под электричку мужчину спасли в больнице в Мытищах Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Мужчину 38 лет без сознания доставили в приемное отделение Мытищинской больницы бригадой скорой помощи. Проходя по рельсам, парень увлекся музыкой в наушниках и не заметил приближающуюся электричку.

У пострадавшего выявили большую кровопотерю, черепно-мозговую травму, а также множественные переломы бедра, голени и таза. Пациента направили в реанимацию.

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«В связи с массивной кровопотерей в один литр мы провели переливание крови. Вывели пострадавшего из состояния шока и нормализовали артериальное давление. Мужчина пришел в себя на вторые сутки», — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин.

Затем мужчину перевели в травматологическое отделение для операции по восстановлению отломков костей.

«Мы поэтапно провели четыре операции. Можно сказать, пострадавшего собирали по кусочкам. Все операции с учетом обширности травм проводили малоинвазивным методом. Благодаря совместным усилиям реаниматологов и травматологов, пациента удалось спасти», — добавил заведующий травматологическим отделением Баграт Григорян.

Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо. После реабилитации его выпишут на амбулаторное лечение.

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