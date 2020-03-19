Попадающие в водоемы Подмосковья канализационные стоки начнут усиленно дезинфицировать

Бесперебойную дезинфекцию канализационных стоков обеспечат в Московской области. Их начнут усиленно обеззараживать, чтобы предотвратить попадание патогенных микроорганизмов в водоемы региона.

Это один из методов централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса. По поручению губернатора Андрея Воробьева канализационные очистные системы начнут работать на пределе возможностей. Такую задачу он поставил перед областным Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

«Сегодня усилены системы обеззараживания канализационных стоков, направляемых в водные объекты», — подтвердил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Для дезинфекции используют в основном ультрафиолетовое излучение и хлорирование. Эти способы надежны и безопасны: они не оказывают побочного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Кроме того, в Подмосковье в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой увеличили периодичность лабораторного контроля состава сточных вод.

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