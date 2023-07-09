Эксклюзив 09 июля 2023, 12:24 «Понимают цели и задачи». Депутат Мособлдумы Вшивцев — о военнослужащих по контракту Депутат Мособлдумы Вшивцев отметил социальные гарантии для контрактников

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Служба по контракту подразумевает правовые обязанности и четко зафиксированные гарантии, заявил заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев в беседе с «360». По его словам, документ сразу отвечает на все вопросы, которые касаются выплат и мер поддержки бойцам.

На сегодняшний день, напомнил парламентарий, уже приняли достаточно законопроектов и постановлений для льгот и привилегий участникам СВО. Но при этом властям еще есть над чем работать.

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«Я думаю, что законодательство будут еще регулировать. Потому что на сегодняшний день требуются не только вопросы социальных гарантий членов семей и тех людей, которые находятся в районе боевых действий. Меня как человека, который сам участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, прежде всего интересует система реабилитации тех, кто возвращается из зоны боевых действий. Ими нужно заниматься, и эта система должна быть четко отработана. Это очень большой комплекс вопросов, который требует законодательного совершенствования», — подчеркнул депутат.

По словам Вшивцева, контракт также заключили и его бывшие сослуживцы по Афганистану. Они отправлялись в зону СВО не только в рамках мобилизации, но и в качестве добровольцев. Некоторых не допускали к службе в силу возраста.

«Конечно, я общался и с более молодыми ребятами, которые уже даже были мобилизованы, но потом перешли на контракт. Я благодарен судьбе за то, что меня сводит с очень хорошими людьми. Честно говоря, даже сердце радуется за то, что люди четко понимают цель и задачи, для чего это нужно», — подчеркнул депутат.

Уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту находится в Подмосковье по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Информацию о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Подробности о мерах социальной поддержки размещены на портале контрактмо.рф.