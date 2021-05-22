Поможет влюбиться в небо. Масштабный авиационный фестиваль стартовал в Подмосковье

сАвиационный фестиваль «Небо: теория и практика» стартовал в Балашихе 22 мая. Он пройдет на аэродроме «Черное» в течение двух выходных дней и завершится вечером 23 мая. Фестиваль устроили при поддержке Министерства культуры Московской области и городской администрации.

Фестиваль объединил жителей и гостей города, неравнодушных к теме полетов. С большим авиационным праздником их поздравил глава Балашихи Сергей Юров. Он отметил, что тут обустроили большое количество площадок. Прежде всего мероприятие рассчитано на семьи с детьми. Специально для подрастающего поколения обустроили много интересных интерактивных зон.

Фото: Евгений Дудин

«Очень приятно, что в этом году помимо выставки малой авиации, беспилотной авиации здесь представлено большое число учебный заведений, предприятий со всей страны, которые занимаются разработкой и производством авиационной техники. <…> Основная наша задача — заинтересовать молодежь, влюбить их в небо. Уверен, что многие из тех, кто побывает сегодня на территории аэродрома „Черное“, для себя выберут профессию, непосредственно связанную с авиацией», — сказал он.

В этом году программа фестиваля разделена на несколько тем: летная, соревновательная, детская, интерактивно-образовательная. Всего на аэродроме «Черное» работает более 30 площадок.

«Фестиваль разделен на зоны, посвященные истории, беспилотникам, детским мастер-классам, образованию. Конечно, будет насыщенная летная программа. Мы рассчитываем, что фестиваль посетят около 30 тысяч человек за два дня», — рассказал генеральный продюсер авиационного фестиваля «Небо: теория и практика» Адриан Хмельницкий.

Он добавил, что гостей события ждут выступления пилотажных групп малой авиации. Получится увидеть в небе вертолетный фристайл и номера на реактивных самолетах. Зрители смогут поболеть за участников вертолетных и самолетных гонок, соревнований Федерации сверхлегкой авиации, состязаний по дрон-рейсингу на кубок Московской области.

«Сегодня я буду выполнять демонстрационные полеты на двухместном спортивном пилотажном самолете. Он очень хорош для обучения пилотажу, им легко управлять. Надеюсь, вы его оцените с земли. Сегодня покажем что-нибудь из классики, что-нибудь из фристайла», — поделилась семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.

При поддержке Министерства культуры Московской области зрителям фестиваля будут доступные новые площадки. Мособлкино организует кинотеатр под открытым небом. Всего за время фестиваля зрители смогут увидеть более 25 различных фильмов: от классики мирового кинематографа до документальных фильмов про небо и космос.

Впервые на фестивале откроет работу профессиональный форум АОН ЭКСПО. Производители малой авиационной техники со всей страны представят свои инновационные разработки и серийные экземпляры. Также гости смогут увидеть исторические экспонаты: коллекцию авиационных двигателей, реплики самолетов времен Второй мировой войны.

Главными гостями фестиваля, по традиции, станут дети. Юных гостей события ждут более 20 мастер-классов: от сборки бумажного самолетика до создания своей первой ракеты.

Федеральный авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» проходит в Балашихе в третий раз. Впервые он развернулся на аэродроме «Черное» в 2018 году. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в 2020 году фестиваль был отменен.