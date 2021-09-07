Жители Подмосковья смогут узнать о ходе «Социальной газификации» в режиме онлайн. Поможет «карта эмоций»

Жители Московской области смогут узнавать о статусе «Социальной газификации» не выходя их дома. В этом поможет «карта эмоций» на сайте «Мособлгаза» — с ее помощью можно найти ответы на самые актуальные вопросы о ходе работ в своем населенном пункте.

Об этом рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов во время брифинга.

«Жители часто спрашивали, где можно увидеть статус работ. Поэтому мы разработали, мы ее называем, „карту эмоций“ на сайте „Мособлгаза“. Она подсвечивает все населенные пункты, которые газифицируются, сердечками. Здесь очень просто: если сердечко желтое — работы введутся, зеленое — работы полностью закончены», — отметил он.

Если нажать на зеленое или желтое сердечко, житель сможет увидеть статус, период работ, сколько газифицировано домовладений, а также фотографии самого населенного пункта, которые покажут реальный ход работ. Там же появится информация о помощнике — сотруднике «Мособлгаза», задача которого — отвечать на вопросы жителей по газификации.

Баранов подчеркнул, что такой помощник закреплен за каждым населенным пунктом, который попал в программу «Социальной газификации». Жители могут задать ему любой интересующий вопрос — у каждого сотрудника есть Telegram-канал, адрес которого также указан на «карте эмоций».

«Нам важно, чтобы мы с жителями одинаково следили за ходом реализации президентского проекта. Я попросил сделать на сайте кнопку „сообщить о несоответствии“: если житель, открыв населенный пункт, видят, что информация в чем-то, на их взгляд, отличается от реальности — пожалуйста, напишите нам. Мы возьмем это в работу, разберемся и ситуацию поправим», — отметил он.

Информация о ходе «Социальной газификации» на сайте «Мособлгаза» обновляется ежедневно. За два месяца работы на страницу зашли 250 тысяч уникальных пользователей. При этом «картой эмоций» воспользовались уже более трех тысяч жителей всего за неделю — она заработала только 1 сентября.