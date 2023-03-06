Подмосковье 06 марта 2023, 17:55 Помощников уполномоченного по правам человека назначили в 15 округах Подмосковья

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Аппарат омбудсмена Подмосковья проводит отбор и назначение помощников уполномоченного по правам человека. Стать им на общественных началах могут все желающие с российским гражданством и высшим профильным образованием.

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская рассказала, что помощников на общественных началах назначили в 15 городских округах региона.

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«Их основная задача на местах представлять интересы Уполномоченного в соответствующем городском округе, разъяснить заявителю порядок обращения в аппарат Уполномоченного и при необходимости помочь составить обращение в соответствующее ведомство», — объяснила она.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что развитие территорий сделает большой вклад в победу на СВО. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.

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