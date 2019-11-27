Помощь за две недели. Врачи МОНИКИ протестировали новый метод лечения онкологии

Специалисты МОНИКИ рассказали о комплексном высокоэффективном лечении онкологических заболеваний. Сотрудничество института Владимирского со всеми областными клиниками предполагает, что с момента постановки диагноза до лечения должно пройти не больше двух недель.

Во время операции они не смотрят на пациента — глаза хирургов устремлены теперь только на монитор. Именно так с недавнего времени делается высокотехнологичная лапароскопия.

Теперь, чтобы удалить, например, опухоль из кишечника никаких больших разрезов скальпелем хирургу делать не нужно. Все происходит с помощью нескольких проколов в брюшной стенке, скальпеля и ультразвука. Через один из проколов вводят камеру — хирург видит все на экране.

Источник фото: телеканал «360»

По словам специалистов, современная медицина — это когда врач оперирует глазами. Но директор МОНИКИ Дмитрий Семенов утверждает, что даже высокотехнологичная операция не является гарантом выздоровления.

«Больные онкологическими заболеваниями не должны после операции уйти в небытие. Это как раз и называется комплексным подходом в лечении онкологических больных», — отметил директор МОНИКИ имени Владимирского Дмитрий Семенов.

Источник фото: телеканал «360»

И суть такого подхода заключается в тесной связи между региональными больницами и областным институтом. Например, если у жителя Шатуры проблемы со здоровьем, он отправляется в городскую больницу и попадает на прием к онкологу. Если специалист подозревает опухоль, то пациента тут же отправляют в МОНИКИ.

«Там проводится онкоконсилиум, где определяется дальнейшая тактика. Или же проводится хирургическое лечение, назначается лучевая терапия, или лекарственное лечение», — сообщил заведующий онкологическим отделением шатурской ЦБ Игорь Семигин.

Источник фото: телеканал «360»

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На лечение в МОНИКИ может попасть любой житель Московской области. С момента определения диагноза до оказания помощи должно пройти не больше двух недель. Но и это — только полдела. Обязательные послеоперационные исследования тканей и лечение, если оно необходимо, проводятся здесь же.

«Дальше произойдет стадирование, которое определит, будет ли в данном случае хирургический метод единственным или нет. Тогда больной пусть и выпишется рано, но ему однозначно будет показана так называемая химиотерапия», — объяснил директор МОНИКИ.

Источник фото: телеканал «360»

По словам министра здравоохранения Московской области Екатерины Огневой, все жители Подмосковья имеют право спокойно получить высококвалифицированную высокотехнологичную помощь в МОНИКИ.

«Наша задача — сделать так, чтобы с момента первого посещения специалиста до оказания медицинской помощи прошло не больше двух недель», — подчеркнула Екатерина Огнева.

Источник фото: телеканал «360»

Однако если сам пациент откладывает поход к врачу, то даже самая высокотехнологичная и комплексная помощь может оказаться малоэффективной. Поэтому врачи, прежде всего, рекомендуют регулярно проходить обследования.