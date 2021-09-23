Помощь в защите от болезней. Врач назвал три фактора, которые помогут иммунитету восстановиться

Чтобы иммунитет мог справляться с разными болезнями и защищать организм от вируса, ему нужно помогать. Достаточно следовать трем простым правилам. Об этом в эфире «360» рассказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус, который много лет был соведущим Елены Малышевой.

«Первое — надо вовремя класть себя спать и давать возможность высыпаться. Потому что сон с 11 вечера до трех ночи дает иммунным клеткам восстановиться. Для них этот период очень важен, чтобы набраться сил и восстановиться. Если мы свой режим дня и ночи попутаем или будем использовать не рационально, наши иммунные клетки, к сожалению, будут менее функциональны на следующий день», — пояснил он.

Если такой режим будет повторяться, то иммунные клетки будет ослабевать, и их «усталость» не даст организму хорошо защищаться от вирусов и бактерий, и человек будет часто болеть.

Второе — рациональное питание. Иммунитету нужна белковая пища, потому что именно из белка строится иммуноглобулин и все иммунологические структуры. Если белка мало — строить просто не из чего. Также необходимы железо и микроэлементы.

«Третье — профилактические прививки, которые не только для детей, но и для взрослых. Потому что мы выросли уже из того поколения, когда эти болезни были, мы их переболевали. Вакцинация помогла нам жить без этих болезней, особенно детских — таких как корь, краснуха, коклюш. Но иммунитет- то не вечен, и надо ревакцинацию делать», — отметил он.