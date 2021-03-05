Помощь в борьбе с пандемией. Подмосковье увеличило производство лекарств от COVID-19 и отправило их в регионы

Работающие в Подмосковье фармацевтические предприятия в 2020 году значительно увеличили объемы производства жизненно важных препаратов и лекарств для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Власти региона со своей стороны поддерживают работников этих предприятий. Подробности в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что сейчас в регионе работают 75 предприятий, которые постоянно наращивают и расширяют свое производство. В прошлом году эта сфера стала лидером по росту поступивших в бюджет региона налогов.

«Фармацевтика — это очень серьезный вклад в экономику. В прошлом году фарма была на первом месте по росту налогов. У нас сейчас работают 75 предприятий, и они расширяют свое производство», — рассказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что кроме создания хороших рабочих мест производство лекарственных препаратов обеспечивает своим сотрудниками высокую заработную плату. Там работают люди с высокой компетентностью.

«Мы поддерживаем такие предприятия, посещаем их, разговариваем, смотрим, что можем сделать для работников. Жилье, льготные кредиты, ипотека, инфраструктура — все это имеет принципиальное значение для дальнейшего развития», — поделился губернатор Московской области.

Работа фармацевтических предприятий важна не только для Подмосковья, но и для других субъектов.

В прошлом году подмосковные фармацевтические предприятия направили в большое число регионов жизненно важные лекарства и препараты для лечения коронавирусной инфекции, напомнил Андрей Воробьев.

Завод «Алиум» в городском округе Серпухов в прошлом году перешел на круглосуточный режим работы, чтобы увеличить объемы выпуска препаратов для лечения пострадавших во время пандемии. На встрече с генеральным директором холдинга «Биннофарм Групп», которому принадлежит завод, Андрей Воробьев поблагодарил работников предприятия за серьезную работу, которую они провели.

«Мы очень надеемся, что вы и дальше будете производство наращивать. Мы сейчас пообщались: новый корпус здесь собираются построить. Нас это очень радует, для нас это очень важно», — обратился Андрей Воробьев к сотрудникам. В ближайшее время предприятие получит субсидию от правительства Подмосковья в 83,1 миллиона рублей для развития инженерной инфраструктуры.