Подмосковье 24 ноября 2023, 19:59 Помощь участникам СВО обсудили на форуме муниципальных общественных палат в Красногорске Заур Карамызов

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Второй областной форум муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития» открылся в Красногорске. Он будет проходить на протяжении двух дней. На нем обсудят множество важных вопросов — от реализации соцпроектов до вклада гражданского общества в поддержку спецоперации.

Также на форуме представят самые лучшие муниципальные практики, а все участники смогут отработать необходимые практические навыки.

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Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе указала, что подобные встречи помогают поддерживать связь и коммуникацию между общественными палатами, а также способствуют обмену опытом.

«Знаю, что сейчас палаты активно включены в работу по поддержке семей военнослужащих, бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО. Ведется также работа по сбору и отправке гуманитарной помощи в Донбасс», — указала Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что всего от Московской области в рамках гуманитарной акции «Доброе дело» в новые регионы России отправили почти пять тысяч тонн грузов.

«От имени нашего губернатора Андрея Юрьевича хочу поблагодарить всех за активную работу», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.

Заур Карамызов Заур Карамызов Заур Карамызов Заур Карамызов

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области вручило благодарственные письма руководителям и представителям муниципальных общественных палат региона. Среди награжденных — председатель ОП Дмитровского городского округа Надежда Родионова. Она активно собирает гуманитарную помощь и помогает в решении вопросов военнослужащих.

«Сегодня мы присутствуем на очень важном мероприятии — II областном форуме, где можно поделиться опытом. Услышали о работе всех муниципальных общественных палат и взяли на заметку те практики, которые еще не применяем», — поделилась Надежда Родионова.

Также на форуме осудили и другие важные направления работы общественных палат, а именно — взаимодействие с органами государственной власти, публичные выступления и грантовую поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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