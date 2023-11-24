24 ноября 2023, 19:59
Помощь участникам СВО обсудили на форуме муниципальных общественных палат в Красногорске
Второй областной форум муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития» открылся в Красногорске. Он будет проходить на протяжении двух дней. На нем обсудят множество важных вопросов — от реализации соцпроектов до вклада гражданского общества в поддержку спецоперации.
Также на форуме представят самые лучшие муниципальные практики, а все участники смогут отработать необходимые практические навыки.
Реклама
Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе указала, что подобные встречи помогают поддерживать связь и коммуникацию между общественными палатами, а также способствуют обмену опытом.
«Знаю, что сейчас палаты активно включены в работу по поддержке семей военнослужащих, бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО. Ведется также работа по сбору и отправке гуманитарной помощи в Донбасс», — указала Екатерина Швелидзе.
Она отметила, что всего от Московской области в рамках гуманитарной акции «Доброе дело» в новые регионы России отправили почти пять тысяч тонн грузов.
«От имени нашего губернатора Андрея Юрьевича хочу поблагодарить всех за активную работу», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области вручило благодарственные письма руководителям и представителям муниципальных общественных палат региона. Среди награжденных — председатель ОП Дмитровского городского округа Надежда Родионова. Она активно собирает гуманитарную помощь и помогает в решении вопросов военнослужащих.
«Сегодня мы присутствуем на очень важном мероприятии — II областном форуме, где можно поделиться опытом. Услышали о работе всех муниципальных общественных палат и взяли на заметку те практики, которые еще не применяем», — поделилась Надежда Родионова.
Также на форуме осудили и другие важные направления работы общественных палат, а именно — взаимодействие с органами государственной власти, публичные выступления и грантовую поддержку.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама