Подмосковье 14 ноября 2022, 20:45 Помощь с ЖКХ и выплаты обсудили с семьями мобилизованных в Сергиевом Посаде

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Семьи мобилизованных встретились с главой Сергиево-Посадского городского округа. На встрече обсудили вопросы поддержки семей военных.

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Члены трех семей встретились с главой Сергиево-Посадского городского округа Михаилом Токаревым. Обсуждали темы выплат, медпомощи и помощи с решением вопросов ЖКХ для семей мобилизованных.

Все вопросы и пожелания, которое поступают в Окружной единый центр поддержки семей мобилизованных передают чиновникам и депутатам. Большая часть обращений связана с выплатами, рассказывают специалисты центра. Вопросы по задержке выплат мобилизованным рассматривают в индивидуальном порядке. В деревне Самотвино, где прошла встреча, есть такой прецедент.

Глава Сергиево-Посадского городского округа пообещал оперативно разобраться в ситуации.